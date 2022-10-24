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У Зеленського назвали єдиний спосіб покінчити з шантажем Росії

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Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 17:50
У Зеленського назвали єдиний спосіб покінчити з шантажем Росії Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Шантаж є єдиним способом спілкування Росії зі світом. Для того, щоб покінчити з цим, потрібна перемога України у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка у Twitter.

"Єдина мова спілкування Росії зі світом - шантаж. Раніше - продовольством, енергетикою, мігрантами, ЗАЕС. Тепер - "брудною бомбою", підривом дамби. Змінюються приводи, не змінюється російська терористична сутність. Єдиний спосіб покінчити з російським шантажем - перемога", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив, що Росія може вийти з зернової угоди, оскільки українське зерно нібито не постачають найбіднішим країнам світу.

Також ми писали, що Росія лякає Польщу своїми вигадками про "плани України використовувати ядерну бомбу".

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Ірина Подоляк Офіс президента Війна Росії проти України
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