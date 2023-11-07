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"Велика сімка" працює над протиповітряним щитом для України, - глава МЗС Німеччини

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 08:59
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"Велика сімка" працює над протиповітряним щитом для України, - глава МЗС Німеччини Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Глави МЗС країн "Великої сімки" на зустрічі в Японії обговорять всебічну підтримку України. Зокрема, йтиметься про протиповітряний щит.

Про це заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Німеччини.

"Україна була і залишається у топі порядку денного G7", - сказала вона.

За словами, на кону неймовірна ставка не лише для Європи, а й для "Великої сімки" загалом.

"Якщо ми зараз втратимо імпульс у нашій підтримці України, Путін безжально скористається цим - із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі", - заявила Бербок.

При цьому вона зазначила, що інші гравці у різних регіонах світу також можуть зробити з цього неправильні висновки.

"Ось чому так важливо, щоб ми, "Велика сімка", продовжували рішуче та всебічно підтримувати Україну. Тому, наприклад, ми продовжимо разом працювати над протиповітряним щитом України", - додала міністр.

Щит ППО для України

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заплющить очі на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить Київ додатковими системами ППО напередодні складної зими.

Німеччина на початку листопада передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну, незважаючи на конфлікт на Близькому Сході.

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