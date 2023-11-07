"Большая семерка" работает над противовоздушным щитом для Украины, - глава МИД Германии

Главы МИД стран "Большой семерки" на встрече в Японии обсудят всестороннюю поддержку Украины. В частности, речь пойдет о противовоздушном щите.

Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Германии .

"Украина была и остается в топе повестки дня G7", - сказала она.

По словам, на кону невероятная ставка не только для Европы, но и для "Большой семерки" в целом.

"Если мы сейчас потеряем импульс в нашей поддержке Украины, Путин безжалостно воспользуется этим - с ужасными последствиями для людей в Украине и Европе", - заявила Бербок.

При этом она отметила, что другие игроки в разных регионах мира также могут сделать из этого неправильные выводы.

"Вот почему так важно, чтобы мы, "Большая семерка", продолжали решительно и всесторонне поддерживать Украину. Поэтому, например, мы продолжим вместе работать над противовоздушным щитом Украины", - добавила министр.

Щит ПВО для Украины

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина закроет глаза на нежелание Германии передавать крылатые ракеты Taurus, если Берлин обеспечит Киев дополнительными системами ПВО накануне сложной зимы.

Германия в начале ноября передал Украине новый пакет военной помощи. Он включает составляющие для систем ПВО IRIS-T.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке.