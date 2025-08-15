Велика пожежа та загиблі: у Рязанській області РФ вибухнув пороховий завод (відео)

Зазначається, що близько 11:00 було чутно гучний вибух, а над територією підприємства піднявся стовп диму. Попередньо, причини пожежі та вибуху не пов'язані з атакою дронів.

"Сьогодні на одному з підприємств Шилівського району сталася НП: спалах в одному з виробничих цехів. Постраждалих направлено до районної лікарні. Усі оперативні служби працюють на місці події", - зазначили у МНС РФ.

На даний момент відомо про 5 загиблих та 20 постраждалих, але кількість жертв може зрости – під уламками конструкцій залишаються ще щонайменше 20 осіб, будівля цеху повністю зруйнована. Із заводу евакуйовано понад 100 осіб.

Цікаво, що у 2021 році вибух на цьому заводі забрав життя 17 осіб. Тоді вибухнув цех із виробництва пороху приватного виробника вибухівки "Розряд".