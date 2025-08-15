Большой пожар и погибшие: в Рязанской области РФ взорвался пороховой завод (видео)

В поселке Лесное Шиловского района Рязанской области РФ сегодня днем, 15 августа, произошел мощный взрыв на пороховом заводе. В результате произошел крупный пожар, известно о нескольких погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Baza и Telegram Mash.
Отмечается, что около 11:00 был слышен громкий взрыв, а над территорией предприятия поднялся столб дыма. Предварительно, причины пожара и взрыва не связаны с атакой дронов.
"Сегодня на одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП: возгорание в одном из производственных цехов. Пострадавшие направлены в районную больницу. Все оперативные службы работают на месте происшествия", - отметили в МЧС РФ.
На данный момент известно о 5 погибших и 20 пострадавших, но количество жертв может возрасти - под обломками конструкций остаются еще по меньшей мере 20 человек, здание цеха полностью разрушено. С завода эвакуированы более 100 человек.
Интересно, что в 2021 году взрыв на этом заводе унес жизни 17 человек. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд".
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на российских заводах периодически происходят чрезвычайные происшествия - пожары и взрывы, которые часто связаны с нарушением техники безопасности, или ударами дронов.
Так, в ночь на 12 августа жители российского Ставрополя пожаловались на атаку неизвестных дронов. В городе раздавались взрывы. Местные заявляли об атаке дронов на заводы "Монокристалл" и "Нептун".
Также в начале августа взрывы раздавались на предприятиях в Липецке и Рязани. Кроме того, взрывы были слышны в Таганроге и Воронежской области.