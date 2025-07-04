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Велика пожежа і перебої зі світлом: що відомо про атаку на Кривий Ріг

Фото: у Кривому Розі велика пожежа після атаки РФ (facebook.com DSNSODE)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у п'ятницю, 4 липня, завдала удару по Кривому Рогу. У місті виникла велика пожежа та проблеми зі світлом, є постраждалі.

Все про наслідки атаки на Кривий Ріг - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Чим атакувала РФ

Перші вибухи у Кривому Розі пролунали близько 10:45. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ударних дронів по місту.

Пізніше у Кривому Розі ще кілька разів чули вибухи, зокрема і об 11:35. Але тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для міста.

Моніторингові групи писали, що нібито Кривий Ріг могли атакувати КАБом з літака, який підлетів близько до лінії фронту.

Наслідки удару

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог поцілив безпілотниками по Кривому Рогу. У місті виникла пожежа. 

Начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул своєю чергою уточнив, що було влучання по цивільній інфраструктурі.

"Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа", - повідомив Вілкул.

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють про перебої зі світлом у Кривому Розі. У місті зупинився швидкісний трамвай. Влада обіцяє відновити роботу транспорту за кілька годин.

Постраждалі

Спочатку голова Дніпропетровської ОВА написав у соцмережах, що внаслідок удару по Кривому Рогу постраждали двоє осіб. Проте пізніше Вілкул  заявив, що станом на 12:00 у місті вже троє поранених, їх стан - не важкий.

Оновлено о 13:30. У Кривому Розі вже шість постраждалих, про це повідомив голова Ради оборони міста.

Обстріл України 4 липня

У ніч на 4 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну - випустила 539 дронів та 11 ракет, зокрема 330 дронів-камікадзе типу "Шахед". Це найбільша кількість "Шахедів", яку ворог застосовував за одну атаку.

Основним напрямком удару був Київ. У столиці зафіксовані влучання у шести районах, постраждали понад 20 людей. У Польщі повідомили, що внаслідок обстрілу було пошкоджене консульство у Києві.

Через пожежі у Києві спостерігається високий рівень забруднення повітря.

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Кривий РігПожежаВійна в УкраїніАтака дронів