Большой пожар и перебои со светом: что известно об атаке на Кривой Рог

Чем атаковала РФ

Первые взрывы в Кривом Роге прозвучали около 10:45. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения ударных дронов по городу.

Позже в Кривом Роге еще несколько раз слышали взрывы, в том числе и в 11:35. Но тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для города.

Мониторинговые группы писали, что якобы Кривой Рог могли атаковать КАБом с самолета, который подлетел близко к линии фронта.

Обновлено в 14:00. Воздушное командование "Восток" уточнило, что около 11:25 в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника, предположительно Су-34.

Цель пролетела более 100 км и попала в районе города Кривой Рог в 11:38. Тип цели установят после изучения обломков.

Последствия удара

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил беспилотниками по Кривому Рогу. В городе возник пожар.

Начальник Совета обороны города Александр Вилкул в свою очередь уточнил, что было попадание по гражданской инфраструктуре.

"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар", - сообщил Вилкул.

Кроме того, местные СМИ сообщают о перебоях со светом в Кривом Роге. В городе остановился скоростной трамвай. Власти обещают возобновить работу транспорта через несколько часов.

Обновлено в 13:55. Движение троллейбусов в городе было возобновлено.

Пострадавшие

Сначала глава Днепропетровской ОВА написал в соцсетях, что в результате удара по Кривому Рогу пострадали два человека. Однако позже Вилкул заявил, что по состоянию на 12:00 в городе уже трое раненых, их состояние - не тяжелое.

Обновлено в 13:30. В Кривом Роге уже шесть пострадавших, об этом сообщил глава Совета обороны города.