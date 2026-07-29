Трамп хоче миру, але Путін не готовий говорити навіть про тимчасове припинення вогню, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні. Але проблема в тому, що диктатор РФ Володимир Путін відмовляється вести переговори навіть про тимчасове припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для Fox News.

"Ми хочемо зупинити цю війну. Президент Трамп хоче зупинити цю війну, і європейці хочуть її зупинити. Путін - ні. Ми щодня просимо про переговори хоча б про припинення вогню на якийсь період часу та про надання дипломатам можливості вести переговори. Але Путін цього не хоче. У цьому проблема", - сказав Зеленський. Він додав, що саме через це потрібно відповісти, бути жорсткими та сильними. За словами Зеленського, Україна розраховує на санкції, і законопроект покійного сенатора Ліндсі Грема дуже важливий.