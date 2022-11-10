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Велика Британія надасть Україні тисячу ракет "земля-повітря"

Фото: Велика Британія надасть Україні 1000 ракет для ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Велика Британія надасть Україні ще тисячу ракет класу "земля-повітря", щоб допомогти відбивати російські атаки на критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію на сайті уряду Великої Британії.

У відомстві зазначають, що допомога надається у відповідь на запит України про додаткові засоби протиповітряної оборони.

"Передача тисячі ракет класу "земля-повітря" продовжує нашу оборонну підтримку України проти російської агресії та допоможе Україні протистояти загрозі незаконних ударів по критично важливій національній інфраструктурі", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

В уряді зазначають, що ракети можуть застосовуватись спільно з існуючими засобами ЗСУ. Устаткування складається з пускових установок і ракет і здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.

Нагадаємо, що Британія відправить в Україну більше 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної погоди. Також комплекти йдуть на додаток до більше ніж 7 тисяч комплектів звичайного одягу для холодної погоди

Також раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Політики домовилися посилити підтримку України та зберегти санкції проти Росії.

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