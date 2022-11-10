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Великобритания предоставит Украине тысячу ракет "земля-воздух"

Фото: Великобритания предоставит Украине 1000 ракет для ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет класса "земля-воздух", чтобы помочь отбивать российские атаки на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию на сайте правительства Великобритании.

В ведомстве отмечают, что помощь предоставляется в ответ на запрос Украины о дополнительных средствах противовоздушной обороны.

"Передача тысячи ракет класса "земля-воздух" продолжает нашу оборонную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре", - заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В правительстве отмечают, что ракеты могут применяться совместно с существующими средствами ВСУ. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет и способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

Напомним, что Британия отправит в Украину более 25 тысяч комплектов одежды для экстремально холодной погоды. Также комплекты идут в дополнение к более чем 7 тысячам комплектов обычной одежды для холодной погоды.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политики договорились усилить поддержку Украины и сохранить санкции против России.

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ПВО