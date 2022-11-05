Британія та Японія домовилися посилити підтримку України

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Політики домовилися посилити підтримку України та зберегти санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Крім того, країни мають намір посилити двосторонню співпрацю на тлі активізації воєнних дій Китаю та Північної Кореї. Також Японія та Великобританія прискорять переговори для якнайшвидшого укладання угоди, яка підвищить оперативну сумісність та співпрацю між їхніми збройними силами, а також угоду щодо спільної розробки винищувача.