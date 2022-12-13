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Ведуться переговори. Макрон розповів про угоду щодо Запорізької АЕС

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 12:02
Ведуться переговори. Макрон розповів про угоду щодо Запорізької АЕС Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, 13 грудня, що існує угода про виведення важких озброєнь із Запорізької атомної електростанції України.Наразі ведуться переговори щодо її умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні матимуть вирішальне значення", – сказав Макрон, прибувши на міжнародну конференцію.

Зазначимо, Франція проводить міжнародну конференцію в Парижі, щоб надати термінову допомогу Україні для проходження зими, оскільки російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі по всій країні.

Нагадаємо, нещодавно МАГАТЕ провело місії з ядерної безпеки на Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна з МАГАТЕ рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

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Запорізька АЕС Еммануель Макрон
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