Контроль на ЗАЕС і не лише. МАГАТЕ прозвітувала про роботу в Україні

МАГАТЕ провело місії з ядерної безпеки на Хмельницькій та Рівненській АЕС у рамках моніторингової місії щодо запобігання небезпеці ядерної аварії в умовах російського вторгнення.

"Ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною, тендітною та потенційно небезпечною, і ми робимо все можливе, щоб запобігти там ядерній аварії, особливо з нашою пропозицією встановити зону ядерної безпеки та захисту навколо об'єкту. Ми просуваємось у наших консультаціях з Україною та Росією, і я сподіваюся, що зону буде погоджено і введено в дію найближчим часом", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

На Запорізьку АЕС цього тижня прибула нова група експертів МАГАТЕ, яка замінила тих, хто був там останні кілька тижнів. Це четверта команда МАГАТЕ на найбільшій у Європі АЕС з моменту створення 1 вересня місії МАГАТЕ щодо підтримки та сприяння ЗАЕС.

Станція, як і раніше, отримує зовнішнє електропостачання по єдиній зовнішній лінії електропередачі на 750 кВ, при цьому є одна резервна лінія на 330 кВ від найближчої теплової електростанції. Роботи з усунення пошкоджень, завданих обстрілами 19-20 листопада, завершено, за винятком незначних ушкоджень, безпека яких не викликає побоювань.

За його словами, водночас дуже важливо не забувати і про інші атомні електростанції України. Вони знаходяться в країні, де триває війна, і потенційні ризики ядерної безпеки є очевидними.

"В останні тижні нашими фахівцями було проведено роботу, спрямовану на зниження цих ризиків, і вона триватиме стільки, скільки буде необхідно", - сказав Гроссі.

Цього тижня місії експертів також оцінили ситуацію з ядерною безпекою на Хмельницькій та Рівненській АЕС. Згідно зі звітом МАГАТЕ, вони досі не зазнали фізичних збитків через війну, але обидві зазнали пов'язаних із цим проблем, наприклад, відключення електроенергії, що призвело до тимчасової роботи резервних дизель-генераторів.