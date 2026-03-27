Ведмежата в Карпатах потрапили на відео: унікальні кадри з фотопастки

На кадрах видно самку з двома однорічними ведмежатами та старшим - торішнім малям, яке допомагає контролювати молодших. Четвірка тримається разом: менші перебувають поруч із матір’ю, тоді як старший ведмедик тримається трохи осторонь.

Як зауважують фахівці Всесвітнього фонду природи WWF-Україна, тварини на нових відео демонструють характерну для виду поведінку - цікавість і допитливість.

Ведмеді - розумні тварини. Вони уважно досліджують навколишнє середовище, зокрема й саму фотопастку.

Цю ведмедицю з потомством уже не вперше фіксують у регіоні - раніше наприкінці зими вона також потрапляла у фотопастки на території парку.

Ведмедиця народжує малят прямо під час зимового сну

У природі ведмедиці народжують малят зазвичай у січні-лютому прямо під час зимового сну.

Всупереч розповсюдженій думці, ведмеді не впадають у справжню сплячку. Їхній стан правильніше назвати зимовим сном, тому що вони зберігають повну життєздатність, чутливість, а у випадку небезпеки покидають свій барліг і блукають лісом у пошуках нового.

Новонароджені ведмежата дуже маленькі - довжиною близько 20-25 см і масою приблизно 500 г.

Самка вигодовує їх молоком упродовж 4-5 місяців, а разом із матір’ю ведмежата залишаються до трьох років. Часто поруч із новонародженими перебувають і торішні ведмежата (зазвичай також самиці) - так звані "пестуни". Вони навіть зимують разом в одному барлозі.

Водночас перший рік життя ведмежат є найскладнішим: смертність молодняка може сягати близько 50%. При цьому зазвичай самиця народжує 1–2 малят (хоча в сприятливих умовах їх може бути більше).

Ведмідь і людина: основи співжиття

Після пробудження від зимового сну ведмедиці з ведмежатами є особливо вразливими. У цей період тварини ослаблені та голодні, тому можуть частіше наближатися до людських поселень у пошуках їжі.

Наразі, за офіційними оцінками, в Українських Карпатах мешкає близько 350 бурих ведмедів. Останніми роками їх також періодично фіксують на території Полісся.

Ведмідь не розглядає людину як здобич і зазвичай уникає зустрічей, якщо завчасно відчуває її присутність. Водночас тварина може становити небезпеку, якщо відчуває загрозу для себе або свого потомства. Найбільший ризик виникає саме під час зустрічі з ведмедицею з малятами.

Щоб запобігти конфліктам, фахівці WWF-Україна рекомендують використовувати перевірені та гуманні способи захисту господарств. Найефективнішим із них є електрична огорожа (електропастух), яка не шкодить тварині, а лише відлякує її та формує стійку поведінку уникнення.

Додатково на полонинах для захисту худоби використовують пастуших собак, які завчасно сигналізують про наближення хижака. Важливим фактором також є відповідальне поводження з відходами - залишки їжі та несанкціоновані сміттєзвалища часто приваблюють диких тварин.

Дослідження WWF-Україна спільно з Верховинським національним природним парком (2018–2023) показало, що поширення електричних огорож суттєво зменшує кількість конфліктів. Частка господарств, які стикалися з ними, знизилася з 29% до 17% за шість років, хоча напади на пасіки залишаються найпоширенішими.

У межах цієї роботи WWF-Україна вже передав громадам Карпатського регіону 45 електроогорож. Вони довели свою ефективність у захисті пасік, худоби та фермерських господарств і допомагають людям і дикій природі співіснувати без конфліктів.