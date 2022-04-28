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Ведемо переговори, щоб реалізувати: генсек ООН про евакуацію з "Азовсталі"

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Київ, Четвер 28 квітня 2022 21:59
Ведемо переговори, щоб реалізувати: генсек ООН про евакуацію з "Азовсталі" Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Путін дав згоду на залучення організації до переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі" (Маріуполь, Донецька область). Генсек запевнив, що діалог йде, щоб втілити домовленості в реальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Гутерреша і президента України Володимира Зеленського.

"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.

За словами генсека, під час його візиту до Москви він зустрівся з Путіним, який дав згоду на залучення ООН і Червоного Хреста до евакуації цивільних з "Азовсталі". Гутерреш додав, що сьогодні обговорив це питання з Зеленським.

"Зараз ведуться переговори, щоб втілити цю пропозицію в реальність", - уточнив Гутерреш.

Нагадаємо, в ході брифінгу Зеленський заявив про готовність України до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі".

Відзначимо, в результаті десятків авіаударів на "Азовсталі" частково був зруйнований госпіталь, де знаходяться українські військові та мирні жителі.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерреш.

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