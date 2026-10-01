Вечірній удар по Південному мосту: пошкоджено опору, рух метро зупинили

Раніше РБК-Україна писало, що ворог влучив у дорожнє полотно на Південному мосту.

Нагадаємо, що окупанти 1 жовтня ударили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.