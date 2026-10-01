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Вечерний удар по Южному мосту: повреждено опору, движение метро остановили

22:30 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото: спасатель ликвидирует последствия обстрелов (Getty Images)

Второй удар окrупантов по Южному мосту в Киеве нанес сооружению повреждений. Движение транспорта остановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Киева Виталия Кличко в Telegram.

Последствия обстрела Южного моста

По словам Кличко, в результате попадания БпЛА, по предварительной информации, повреждены:

  • мостовая опора,
  • отбойник,
  • дорожное полотно,
  • защитное бетонное заграждение метрополитена.

"Специалисты метрополитена осуществляют обесточивание железнодорожного полотна метро", - говорит Кличко.

Движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановлено.

Ранее РБК-Украина писало, что враг попал в дорожное полотно на Южном мосту.

Напомним, что оккупанты 1 октября ударили беспилотниками по Южному мосту в Киеве. В результате обстрела остановлено движение наземного транспорта и метро.

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