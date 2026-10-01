РФ другий раз за день вдарила по Південному мосту у Києві

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Окупанти вдруге за день били по Південному мосту у Києві, який сполучає райони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заzву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.

РФ ударила по Південному мосту Кличко зазначив о 21.50, що ворог влучив у дорожнє полотно на Південному мості. "Екстрені служби прямують на місце", - додав він. Нагадаємо, що окупанти 1 жовтня ударили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.