РФ другий раз за день вдарила по Південному мосту у Києві
21:59 01.10.2026 Чт
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Фото: рятувальники гасять пожежу (Getty Images)
Окупанти вдруге за день били по Південному мосту у Києві, який сполучає райони міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заzву міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.
РФ ударила по Південному мосту
Кличко зазначив о 21.50, що ворог влучив у дорожнє полотно на Південному мості.
"Екстрені служби прямують на місце", - додав він.
Нагадаємо, що окупанти 1 жовтня ударили безпілотниками по Південному мосту у Києві. Внаслідок обстрілу зупинено рух наземного транспорту і метро.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві відновили рух наземного громадського транспорту через Південний міст після атака російських безпілотників. Водночас конструкції метро досі обстежують.