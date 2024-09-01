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Вечерний обстрел Харькова: четверо пострадавших, повреждено предприятие (фото)

Харьков, Воскресенье 01 сентября 2024 08:03
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Вечерний обстрел Харькова: четверо пострадавших, повреждено предприятие (фото) Фото: оккупанты атаковали Харьков ракетой "Гром-Е1" 31 августа (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне вечером, 31 августа, снова обстреляли Харьков. Четверо людей пострадали, в том числе подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 31 августа, около 22:45, оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

"Вражеская ракета попала в проезжую часть вблизи многоэтажки в Слободском районе г. Харькова. 13-летняя девушка и две женщины 24 и 20 лет получили острую реакцию на стресс. 26-летний мужчина получил ранения", - говорится в сообщении.

Также повреждены здания гражданского предприятия и более 25 автомобилей.

"Из обломков, изъятых на месте происшествия, правоохранители предварительно установили, что удар по городу был нанесен ракетой "Гром-Е1" из населенного пункта Березово Белгородской области", - отметили в прокуратуре.

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно атакуют Харьков и область. Так, вечером 31 августа в Харькове раздался взрыв. Сообщалось, что оккупанты обстреливают город.

Ранее 31 августа захватчики атаковали дом в с.Черкасская Лозовая, под Харьковом. Начался пожар, пострадали четверо местных жителей, сообщалось про то, что под завалами могут быть люди.

А 30 августа оккупанты массированно обстреляли Харьков. Попадания были зафиксированы сразу на пяти локациях, в том числе в центре города. Пострадали почти 100 людей, еще шесть людей погибли.

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