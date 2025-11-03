ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Генштаб Польщі попередив про російські ІПСО проти України: сіють страх і відчуття загрози

Польща, Понеділок 03 листопада 2025 22:19
UA EN RU
Генштаб Польщі попередив про російські ІПСО проти України: сіють страх і відчуття загрози Фото: Росія намагається зруйнувати позитивні відносини між Польщею і Україною (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Польщі зафіксовані інтенсивні інформаційно-психологічні операції проти України. Вони направлені на сіяння страху у польському суспільстві та відчуття загрози через перебування українських біженців у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗС Польщі в Х.

"Здійснюються операції, які знищують позитивні польсько-українські емоційні відносини; підбурюються антиукраїнські настрої в Польщі", - йдеться у публікації.

Такі дії фіксуються на порталах та акаунтах осіб, які поширюють ненависть до України. Зростання антиукраїнської поведінки також відбувається в містах, де розміщені пункти передачі озброєння та допомоги Києву.

Генштаб Польщі наголосив, що метою таких дій росіян є "сіяння у польському суспільстві страху та відчуття загрози через перебування українців у Польщі".

"У російській інфосфері це дозволяє формувати меседж про те, що напад на Україну є також підтримкою поляків у помсті за Волинь, що нібито має покращити ставлення у Польщі до дій Росії. Дії РФ представляють українців як більшу загрозу для Польщі, ніж Росію", - йдеться в дописі.

Генштаб ЗС Польщі закликав громадян країни не піддаватися емоціям, оскільки вони не спровоковані подразниками, які мають справжнє підґрунтя.

"Диверсійні дії належать до сфери скоординованих заходів російських служб і не мають нічого спільного з намірами і спланованими діями всієї української нації", - зазначив він.

Крім того, польський генштаб зазначив, що слід розуміти очевидну розбіжність між катом і жертвою.

"Агресор знаходиться на сході, і це - Росія. Відмежування Польщі від України полегшить Росії ведення війни. Будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у березні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що РФ нарощує підрозділи ІПСО для того, щоб вплинути на країни Заходу.

Крім того, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія навіть після завершення бойових дій проти України продовжуватиме інформаційно-психологічні операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Польща ІПСО Війна в Україні
Новини
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Лише в окремих регіонах: в "Укренерго" дали графік відключення світла на 4 листопада
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа