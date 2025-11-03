Генштаб Польщі попередив про російські ІПСО проти України: сіють страх і відчуття загрози
В Польщі зафіксовані інтенсивні інформаційно-психологічні операції проти України. Вони направлені на сіяння страху у польському суспільстві та відчуття загрози через перебування українських біженців у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генштабу ЗС Польщі в Х.
"Здійснюються операції, які знищують позитивні польсько-українські емоційні відносини; підбурюються антиукраїнські настрої в Польщі", - йдеться у публікації.
Такі дії фіксуються на порталах та акаунтах осіб, які поширюють ненависть до України. Зростання антиукраїнської поведінки також відбувається в містах, де розміщені пункти передачі озброєння та допомоги Києву.
Генштаб Польщі наголосив, що метою таких дій росіян є "сіяння у польському суспільстві страху та відчуття загрози через перебування українців у Польщі".
"У російській інфосфері це дозволяє формувати меседж про те, що напад на Україну є також підтримкою поляків у помсті за Волинь, що нібито має покращити ставлення у Польщі до дій Росії. Дії РФ представляють українців як більшу загрозу для Польщі, ніж Росію", - йдеться в дописі.
Генштаб ЗС Польщі закликав громадян країни не піддаватися емоціям, оскільки вони не спровоковані подразниками, які мають справжнє підґрунтя.
"Диверсійні дії належать до сфери скоординованих заходів російських служб і не мають нічого спільного з намірами і спланованими діями всієї української нації", - зазначив він.
Крім того, польський генштаб зазначив, що слід розуміти очевидну розбіжність між катом і жертвою.
"Агресор знаходиться на сході, і це - Росія. Відмежування Польщі від України полегшить Росії ведення війни. Будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, у березні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповідав, що РФ нарощує підрозділи ІПСО для того, щоб вплинути на країни Заходу.
Крім того, представник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія навіть після завершення бойових дій проти України продовжуватиме інформаційно-психологічні операції.