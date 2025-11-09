ua en ru
Вечерняя сводка Генштаба: враг активизировался на Востоке, отражено 185 атак

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 00:44
Вечерняя сводка Генштаба: враг активизировался на Востоке, отражено 185 атак Фото: ВСУ (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасия

Украинские защитники на протяжении суток, 8 ноября, отражают интенсивные атаки российских войск по всем направлениям фронта. Противник активно применяет авиацию, управляемые бомбы и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на 22:00 8 ноября зафиксировано 185 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 37 авиационных ударов, выпустили 41 ракету и сбросили 71 управляемую авиабомбу.

Также враг применил 3667 дронов-камикадзе и совершил 3732 обстрела позиций украинских подразделений и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

На этих участках за сутки произошло 11 боевых столкновений. Противник совершил девять авиаударов, применив 17 управляемых авиабомб, и провел 149 обстрелов, из которых восемь — из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское и Купянское направления

На Южно-Слобожанском направлении враг 17 раз атаковал в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого, а также в направлении Дворичанского и Колодезного.

На Купянском участке российские силы предприняли шесть наступлений в сторону Петропавловки и Песчаного, два из которых продолжаются.

Лиманское и Славянское направления

Силы обороны отразили три штурма в районах Заречного, Дерилово и Коровьего Яра.

На Славянском направлении зафиксировано 14 атак в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки, три боя все еще продолжаются.

Центральные участки фронта

На Краматорском направлении украинские подразделения остановили наступление в районе Железнянского.

В районе Константиновки враг пытался штурмовать позиции защитников вблизи Яблоновки, Щербиновки и Софиевки — зафиксировано девять боевых столкновений.

Покровское направление

Здесь противник проявлял наибольшую активность — 69 атак в районах Владимировки, Федоровки, Никаноровки, Красного Лимана, Родинского, Мирнограда и других населенных пунктов.

По предварительным данным, ликвидировано 93 оккупанта, из них 58 — безвозвратно. Украинские силы также уничтожили танк, артиллерийскую систему, 8 единиц автомобильной техники, 9 беспилотников, пункт управления БпЛА и 11 укрытий врага.

Южные направления

В Александровском районе отбито 18 атак в районах Зеленого Гая, Орестополя, Сосновки, Вороного, Новониколаевки, Привилегии и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении произошло 9 столкновений, а на Ореховском — 2, где враг пытался продвинуться в районе Плавней.

На Приднепровском направлении Силы обороны также остановили вражеское продвижение.

Напоминаем, что ситуация в Покровске продолжает оставаться сложной — российские силы прорвались в город и пытаются закрепиться в жилых кварталах, стремясь создать предпосылки для его полного окружения.

Отметим, что в Польше усилились информационно-психологические операции, направленные против Украины, цель которых — вызвать тревожность среди местных жителей и сформировать представление об угрозе, исходящей от пребывания украинских беженцев.

