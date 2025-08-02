Вечірка в Києві в День жалоби: затриманих у нічному клубі доставили в ТЦК
Учасників вечірки у Києві, яку влаштували у День жалоби за загиблими внаслідок обстрілу, доставили в ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Як зазначають джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, затриманих доставили до ТЦК, тому що багато з них були в розшуку як особи, які ухиляються від обов'язків військовозобов'язаних.
Нагадаємо, що в ніч на 2 серпня у закладі у Голосіївському районі Києва влаштували вечірку. Поліція затримала адміністрацію клубу в Києві, де в День жалоби за загиблими внаслідок російського удару провели вечірку.
Правоохоронці прибули на місце вечірки, але двері закладу виявилися зачиненими, а персонал відмовлявся відчиняти їх. Через це поліція влаштувала невідкладний обшук приміщення, виявивши там понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.
Удар по Києву
Вночі 31 липня російські окупанти завдали комбінованого удару по Києву з використанням ракет та дронів. Внаслідок атаки було зруйновано цілий під'їзд дев'ятиповерхівки у Святошинському районі столиці.
Як відомо, внаслідок обстрілу загинула 31 особа, зокрема п'ятеро дітей. У Києві оголосили День жалоби за загиблими.
Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.