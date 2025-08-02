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У нічному клубі Києва організували вечірку в День жалоби: за справу взялася поліція

Київ, Субота 02 серпня 2025 09:10
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У нічному клубі Києва організували вечірку в День жалоби: за справу взялася поліція Фото: у Києві організували вечірку в День жалоби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У клубі Києва організували вечірку в День трауру за жертвами масованої атаки ворога. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано проведення вечірки.

Розважальний захід проводили в одному з закладів Голосіївського району у День жалоби за жертвами масованої атаки ворога на столицю, внаслідок якої загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей.

Поліцейські прибули на місце події, але двері закладу були зачинені, а персонал відмовився їх відчинити. Правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили у приміщенні понад 30 відвідувачів та адміністрацію клубу.

Останніх було доставлено до відділку поліції і правоохоронці склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Порушникам загрожує штраф або до 15 діб адмінарешту.

За фактом вечірки у траурний день також розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

Фото: у Києві організували вечірку в День жалоби (t.me/gunpKyiv)

Нагадаємо, в ніч на 31 липня масовано атакували Київ ракетами та дронами. У місті зафіксували численні пошкодження будинків, було зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Більше про наслідки атаки - за посиланням.

Після розбору завалів стало відомо, що ворожа атака забрала життя 31 особи, зокрема загинули п'ятеро дітей. У Києві оголосили День жалоби 1 серпня.

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