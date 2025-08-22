Вечірка, батько і хаос у команді. Дюбуа вперше розкрив правду про бій з Усиком

Дюбуа згадав вечірку перед боєм

Британець зазнав поразки у п'ятому раунді у бою проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу, який відбувся 19 липня на "Вемблі". Перед боєм Дюбуа запізнився на стадіон, оскільки його затримала... вечірка, організована його батьком в їхньому сімейному будинку.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Дюбуа довелося йти пішки від парковки. Також він затримався на вході на стадіон, оскільки його батько намагався провести на арену кількох членів своєї команди, в обхід охорони.

Незважаючи на це, Дюбуа відмовився визнати, що вечірка зірвала його підготовку, і в четвер в інтерв'ю Джиму Уайту повністю взяв на себе відповідальність за поразку.

"Ні, вечірка не винна. Коли я боксував з Ей-Джеєм та іншими, вони (вечірки - Ред.) теж були, і вони спрацьовували", – сказав Дюбуа, маючи на увазі, що подібна вечірка відбувалася і перед його видовищним нокаутом у вересні минулого року над Ентоні Джошуа.

Дюбуа зізнався, що саме пішло не так у бою з Усиком

"Але я навіть не хочу про це багато говорити. Не через це щось пішло не так у бою. Я дивлюся на себе і на те, що міг би зробити краще... Для мене це новий початок, рух вперед", – сказав боксер.

"Тепер я повинен змінитися і все зробити правильно. Я вийшов проти одного з найкращих боксерів світу, ще й шульги. Так, я міг би виступити краще, але іноді таке трапляється. Я не почуваюся пригніченим чи переможеним, мені просто потрібно навчитися чогось нового і вдосконалитися", - додав Дюбуа.

Дюбуа заступився за батька

Після нищівної поразки кілька представників боксерської спільноти закликали Дюбуа дистанціюватися від батька через побоювання, що він "занадто залучений" до життя сина і шкодить його кар'єрі.

Однак сам "Тріпл-Ді" наполягає, що Дейв дбає виключно про його інтереси.

"Ні, я не думаю, що він надто залучений. Я думаю, що він піклується про мене. Він дбає про мої інтереси. Я від нього багато чого вчуся. І, знаєте, ми просто вирішуємо, в якому напрямку ми будемо рухатися", – додав Дюбуа-молодший.

Цікаво, що Дюбуа відмовився обговорювати свій наступний бій, але підтвердив, що його мета - стати дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Дюбуа назвав причину змін у своїй команді

Даніель розірвав співпрацю з головним тренером Доном Чарльзом і асистентом Кіраном Фарреллом на початку серпня. Натомість до команди долучився Сем Джонс як радник, який працюватиме разом з батьком британця.

ЗМІ пишуть, що команду британського боксера очолить тренер Конора Бенна, Тоні Сімс. І хоча Дюбуа не зміг підтвердити ім'я свого нового тренера, він розповів про своє рішення припинити плідну дворічну співпрацю з Чарльзом.

"Дон був чудовим. Ми виграли чемпіонський титул. Але я просто думав про те, як я можу вдосконалити себе, і це було моє рішення", - підсумував Дюбуа.