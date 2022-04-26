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Вечером оккупанты четыре раза обстреляли Сумскую область из территории России

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В понедельник, 25 апреля, вечером Сумскую область четыре раза обстреливали из территории России. В частности, со стороны российского поселка Теткино из тяжелого вооружения били в направлении украинского села Ровно в Конотопском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

"Зафиксировано 15 прилетов. Через незначительный промежуток времени на участке границы, неподалеку от этого же села, раздавались выстрелы из стрелкового оружия. Еще два прилета по тяжелому вооружению прогремели между селами Бунякино и Новая Слобода Конотопского района", - говорится в сообщении.

Также наряд пограничников слышал 7 выстрелов, вероятнее всего из миномета, разорвавшихся возле села Гирино Сумского района.

В результате данных обстрелов пострадавших среди военнослужащих нет.

Напомним, российские военные обстреляли место проведения Пасхальной службы в Васильевке на Запорожье.

Ранее оккупанты вывезли из Волчанска предприятие в РФ и обустроили в нем тюрьму.

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