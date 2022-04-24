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Оккупанты вывезли из Волчанска предприятие в РФ и обустроили в нем тюрьму

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Волчанск, Воскресенье 24 апреля 2022 20:53
Оккупанты вывезли из Волчанска предприятие в РФ и обустроили в нем тюрьму Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска вывезли из Волчанска Харьковской области предприятие в Россию и устроили в нем тюрьму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова в телемарафоне.

По его словам, в помещении завода оккупанты устроили концлагерь, где людей подвергают пыткам и заставляют становиться в армию России.

"В Волчанске оккупанты вывезли один из заводов на территорию РФ, а в помещениях завода устроили определенную тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды ВС РФ", - сказал председатель ОВА.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области двое мужчин подорвались на мине.

Также мы писали, что вчера, 23 апреля, в результате обстрелов Харьковской области пострадали шесть человек.

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