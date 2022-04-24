Оккупанты вывезли из Волчанска предприятие в РФ и обустроили в нем тюрьму
Российские войска вывезли из Волчанска Харьковской области предприятие в Россию и устроили в нем тюрьму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова в телемарафоне.
По его словам, в помещении завода оккупанты устроили концлагерь, где людей подвергают пыткам и заставляют становиться в армию России.
"В Волчанске оккупанты вывезли один из заводов на территорию РФ, а в помещениях завода устроили определенную тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды ВС РФ", - сказал председатель ОВА.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области двое мужчин подорвались на мине.
Также мы писали, что вчера, 23 апреля, в результате обстрелов Харьковской области пострадали шесть человек.
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