Вечером в Киеве образовались пробки

В Киеве вечером 2 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Набережно-Крещатицкая, Крещатик, Глибочинська, Большая Житомирская, бульваре Шевченко, улице Большая Васильковская, Саксаганского, Юрия Ильенко, Воздухофлотском проспекте.

Кроме того, вечером движение затруднено на проспекте Валерия Лобановского, улице Васильковская, проспекте Академика Палладина, улице Дегтяревской.

Также пробки зафиксированы в районе станций метро "Лукьяновская", "Дружбы Народов", "Шулявская", "Выдубичи", "Святошин", "Житомирская".

Движение также затруднено на мосту Метро, Южном мосте и Северном мосту.

На левом берегу пробки наблюдаются на Днепровской набережной и проспекте Юрия Гагарина.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Киеве вступило в силу решение Киевского городского совета относительно участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 08:00 30 марта до 23:00 7 апреля будет частично ограничено движение транспорта на ул. Драйзера (район Троещины).