У Києві ввечері утворилися затори

У Києві ввечері 2 квітня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Набережно-Хрещатицька, Хрещатик, Глибочинська, Велика Житомирська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Велика Васильківська, Саксаганського, Юрія Іллєнка, Повітрофлотському проспекті.

Крім того, ввечері рух ускладнений на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Васильківська, проспекті Академіка Палладіна, вулиці Дегтярівській.

Також пробки зафіксовані в районі станцій метро "Лук'янівська", "Дружби Народів", "Шулявська", "Видубичі", "Святошин", "Житомирська".

Рух також ускладнено на мосту Метро, Південному мосту та Північному мосту.

На лівому березі затори спостерігаються на Дніпровській набережній та проспекті Юрія Гагаріна.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня в Києві вступило в силу рішення Київської міської ради щодо ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

РБК-Україна писало, що у Києві із 08:00 30 березня до 23:00 7 квітня буде частково обмежено рух транспорту на вул. Драйзера (район Троєщини).