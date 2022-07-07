Вечерний обстрел Харькова: спасатели показали фото и видео последствий

В четверг, 7 июля, от обстрела Харькова погибли три человека . Еще пятеро получили ранения. Спасатели показали фото и видео его последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Подразделения ГСЧС выехали сразу по 4 адресам. Горели частные жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили, а также домашние вещи в квартире 9-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

По данным ведомства на месте происшествия работали 72 спасателя. Обстрел произошел в 17:34, а пожар был ликвидирован в 19:47.