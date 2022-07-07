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В результате обстрела Харькова есть погибшие, количество раненых возросло

Новина українською →
Харьков, Четверг 07 июля 2022 19:33
В результате обстрела Харькова есть погибшие, количество раненых возросло Иллюстративное фото: россияне обстреляли Харьков из РСЗВ, есть погибшие (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате обстрела Харькова из РСЗО погибли два мирных жителя. Количество раненых увеличилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Харьковского облсовета Наталию Попову в Facebook.

"Число раненых в результате обстрелов Харькова россиянами выросло до четырех. Предварительно два погибших", - рассказала Попова.

По ее словам, одному из пострадавших оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 7 июля, примерно в 17:30 жители Харькова услышали несколько взрывов.

Позже в Харьковской ОВА рассказали, что оккупанты атаковали северную часть города при помощи РСЗО. При этом сообщалось о трех раненых.

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Харьков РСЗО Война России против Украины
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