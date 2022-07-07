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Вечірній обстріл Харкова: рятувальники показали фото та відео наслідків

Наслідки обстрілу Харкова 7 липня (фото: facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 7 липня, від обстрілу Харкова загинули троє людей. Ще п’ятеро отримали поранення. Рятувальники показали фото та відео його наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Харківській області.

"Підрозділи ДСНС виїхали одразу за 4 адресами. Горіли приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі, а також домашні речі в квартирі 9-ти поверхового житлового будинку", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства на місці події працювали 72 рятувальника. Обстріл відбувся о 17:34, а пожежа була ліквідована о 19:47.

Нагадаємо, 7 липня, приблизно о 17: 30 жителі Харкова почули звуки вибухів. Пізніше повідомили про"Прильоти".

При цьому кількість жертв постійно збільшується. Ще о 18: 45 стало відомо про чотирьох постраждалих і двох загиблих.

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Харків