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Вечерний обстрел Харькова: спасатели показали фото и видео последствий

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Харьков, Четверг 07 июля 2022 21:33
Вечерний обстрел Харькова: спасатели показали фото и видео последствий Последствия обстрела Харькова 7 июля (фото: facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 7 июля, от обстрела Харькова погибли три человека. Еще пятеро получили ранения. Спасатели показали фото и видео его последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Подразделения ГСЧС выехали сразу по 4 адресам. Горели частные жилые дома, гаражи с надстройкой, легковые и грузовые автомобили, а также домашние вещи в квартире 9-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

По данным ведомства на месте происшествия работали 72 спасателя. Обстрел произошел в 17:34, а пожар был ликвидирован в 19:47.

Напомним, 7 июля, примерно в 17:30 жители Харькова услышали звуки взрывов. Позже сообщили о "прилетах".

При этом число жертв постоянно увеличивается. Еще в 18:45 стало известно о четырех пострадавших и двух погибших.

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