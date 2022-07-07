Вечірній обстріл Харкова: рятувальники показали фото та відео наслідків

У четвер, 7 липня, від обстрілу Харкова загинули троє людей . Ще п’ятеро отримали поранення. Рятувальники показали фото та відео його наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Харківській області.

"Підрозділи ДСНС виїхали одразу за 4 адресами. Горіли приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі, а також домашні речі в квартирі 9-ти поверхового житлового будинку", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства на місці події працювали 72 рятувальника. Обстріл відбувся о 17:34, а пожежа була ліквідована о 19:47.