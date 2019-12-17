Вечернее заседание Рады может не состояться, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вечернее заседание Верховной рады Украины может не состояться. Об этом он сказал журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам нардепа, заседание могут закрыть сразу после открытия.

"Вероятно, что в 4 мы просто откроем заседание и потом закроем. Это требование всех фракций, которые были на этом комитете. Я считаю, что это неконструктивно, если мы заблокируем работу Верховной рады. Очень много важных законов, которые надо принимать", - заявил Арахамия.

Он отметил, что вопроса рынка земли сегодня вообще нет в повестке дня, а другие фракции манипулируют.

Отметим, глава Рады Дмитрий Разумков объявил об открытии заседания и сразу же его закрыл.

"Вечернее заседание объявляю закрытым. Возвращаемся к консультациям", - сказал спикер парламента.

Стоит отметить, утреннее заседание также практически полностью заняли консультации фракций, и полноценная работа с законопроектами в зале не состоялась.

Напомним, в Верховной раде анонсировали проведение внеочередного заседания аграрного комитета. По словам спикера ВР, такое предложение поступило от всех фракций.

Как писало РБК-Украина, число пострадавших полицейских в результате столкновений под Верховной радой достигло 17 человек.

Так, по состоянию на 16:00 в Киеве после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта по улице Грушевского. Во вторник у стен парламента проходило несколько акций, в частности, против открытия рынка земли.

До этого в полиции сообщили о задержании наиболее активных участников стычек под Радой. Также сообщалось о пострадавших со стороны представителей "Национального корпуса".