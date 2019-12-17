Вечірнє засідання Ради може не відбутися, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вечірнє засідання Верховної ради України може не відбутися. Про це він сказав журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, засідання можуть закрити одразу після відкриття.

"Ймовірно, що в 4 ми просто відкриємо засідання і потім закриємо. Це вимога всіх фракцій, які були на цьому комітеті. Я вважаю, що це неконструктивно, якщо ми заблокуємо роботу Верховної ради. Дуже багато важливих законів, які треба приймати", - заявив Арахамія.

Він наголосив, що питання ринку землі сьогодні взагалі немає у порядку денному, а інші фракції маніпулюють.

Зазначимо, глава Ради Дмитро Разумков оголосив про відкриття засідання і одразу ж його закрив.

"Вечірнє засідання оголошую закритим. Повертаємося до консультацій", - сказав спікер парламенту.

Варто відзначити, ранкове засідання також практично повністю зайняли консультації фракцій, і повноцінна робота з законопроектами в залі не відбулася.

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