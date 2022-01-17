Вдвое ниже рыночной: в Кабмине спрогнозировали цену газа для производителей продуктов

Цена газа для 6,8 тысяч предприятий - производителей продуктов питания будет в два раза ниже текущей рыночной. Этот газ будут обязаны продать частные компании, которые добывают его в Украине.

Об этом заместитель министра экономики Денис Кудин сказал в интервью РБК-Украина .

"По моей оценке, цена будет более чем в два раза меньше чем текущая рыночная. Меньше 20 тысяч. Может быть, какие-то лоты по 15 и 10 тысяч", - сказал Кудин.

Согласно решению правительства, надбавка для частной добычи установлена на уровне 24%, для трейдеров - 1%. Лимит действует на 20% газа, который компании будут обязаны продавать на Украинской энергетической бирже трейдерам, поставляющим газ производителям продуктов питания. Если общая частная добыча в Украине в месяц составляет 400-440 млн кубометров, то 20% - это 80-88 млн. Остальной добытый газ компании смогут продавать по свободной цене.

Как отметил Кудин, решение о продаже 20% частной добычи газа с фиксированной надбавкой было принято после одобрения СНБО. "Этот вопрос обсуждался на заседании СНБО, и все итоговые решения обсуждались там. СНБО обязало правительство немедленно принять те решения, которые и были приняты", - отметил Кудин.

Первый аукцион будет проведен во второй половине дня 17 января. По информации РБК-Украина, из-за задержки для продажи в январе будет выставлена лишь треть планового объема - 27-29 млн кубометров.

Никаких торгов, по сути, не будет - цена газа у каждого продавца будет фиксированной, исходя из себестоимости добычи плюс 24% надбавки. Право купить газ получит тот покупатель, который раньше подал заявку. Биржа выступит в роли площадки для заключения сделок.