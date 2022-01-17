Вдвічі нижче ринкової: у Кабміні спрогнозували ціну газу для виробників продуктів

Ціна газу для 6,8 тисяч підприємств-виробників продуктів харчування буде у два рази нижче поточної ринкової. Цей газ будуть зобов'язані продати приватні компанії, які видобувають його в Україні.

Про це заступник міністра економіки Денис Кудін сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"За моєю оцінкою, ціна буде більш ніж в два рази менше ніж поточна ринкова. Менше 20 тисяч. Може бути, якісь лоти по 15 і 10 тисяч", - сказав Кудін.

Згідно з рішенням уряду, надбавка для приватного видобутку встановлена на рівні 24%, для трейдерів - 1%. Ліміт діє на 20% газу, який компанії будуть зобов'язані продавати на Українській енергетичній біржі трейдерам, що постачають газ виробникам продуктів харчування. Якщо загальний приватний видобуток в Україні на місяць становить 400-440 млн кубометрів, то 20% - це 80-88 млн решті видобутий газ компанії зможуть продавати за вільною ціною.

Як зазначив Кудін, рішення про продаж 20% приватного видобутку газу з фіксованою надбавкою було прийнято після схвалення РНБО. "Це питання обговорювалося на засіданні РНБО, і всі підсумкові рішення обговорювалися там. РНБО зобов'язала уряд негайно прийняти ті рішення, які і були прийняті", - зазначив Кудін.

Перший аукціон буде проведено у другій половині дня 17 січня. За інформацією РБК-Україна, через затримку для продажу в січні буде виставлена лише третина планового обсягу-27-29 млн кубометрів.

Ніяких торгів, по суті, не буде - ціна газу у кожного продавця буде фіксованою, виходячи з собівартості видобутку плюс 24% надбавки. Право купити газ отримає той покупець, який раніше подав заявку. Біржа виступить в ролі майданчика для укладення угод.