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Вдвічі нижче ринкової: у Кабміні спрогнозували ціну газу для виробників продуктів

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 14:39
Вдвічі нижче ринкової: у Кабміні спрогнозували ціну газу для виробників продуктів Фото: приватні компанії зобов'язали продавати виробникам продуктів дешевий газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Ціна газу для 6,8 тисяч підприємств-виробників продуктів харчування буде у два рази нижче поточної ринкової. Цей газ будуть зобов'язані продати приватні компанії, які видобувають його в Україні.

Про це заступник міністра економіки Денис Кудін сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"За моєю оцінкою, ціна буде більш ніж в два рази менше ніж поточна ринкова. Менше 20 тисяч. Може бути, якісь лоти по 15 і 10 тисяч", - сказав Кудін.

Згідно з рішенням уряду, надбавка для приватного видобутку встановлена на рівні 24%, для трейдерів - 1%. Ліміт діє на 20% газу, який компанії будуть зобов'язані продавати на Українській енергетичній біржі трейдерам, що постачають газ виробникам продуктів харчування. Якщо загальний приватний видобуток в Україні на місяць становить 400-440 млн кубометрів, то 20% - це 80-88 млн решті видобутий газ компанії зможуть продавати за вільною ціною.

Як зазначив Кудін, рішення про продаж 20% приватного видобутку газу з фіксованою надбавкою було прийнято після схвалення РНБО. "Це питання обговорювалося на засіданні РНБО, і всі підсумкові рішення обговорювалися там. РНБО зобов'язала уряд негайно прийняти ті рішення, які і були прийняті", - зазначив Кудін.

Перший аукціон буде проведено у другій половині дня 17 січня. За інформацією РБК-Україна, через затримку для продажу в січні буде виставлена лише третина планового обсягу-27-29 млн кубометрів.

Ніяких торгів, по суті, не буде - ціна газу у кожного продавця буде фіксованою, виходячи з собівартості видобутку плюс 24% надбавки. Право купити газ отримає той покупець, який раніше подав заявку. Біржа виступить в ролі майданчика для укладення угод.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення спеціальних торгів природний газ для виробників соціально значущої продукції.

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік підприємств, що виробляють товари, що мають суттєву соціальну значимість. Понад 6,8 тисяч компаній зможуть отримувати природний газ внутрішнього видобутку з націнкою 25%.

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