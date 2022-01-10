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Покупать более дешевый газ смогут 6,8 тысяч производителей социальных продуктов

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Украина, Понедельник 10 января 2022 11:29
Покупать более дешевый газ смогут 6,8 тысяч производителей социальных продуктов Фото: более дешевый газ получат 6,8 тысяч производителей социальных продуктов (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень предприятий, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость. Более 6,8 тысяч компаний смогут получать природный газ внутренней добычи с ограниченной наценкой 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.

Нормы по газу распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство следующих товаров:

  • Мука пшеничная высшего сорта
  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
  • Хлеб ржано-пшеничный
  • Яйца куриные категории С1
  • Птица (тушка куриная)
  • Батон
  • Масло подсолнечное

Перечень субъектов хозяйствования можно скачать по ссылке.

Напомним, Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который поставляется производителям социальных продуктов. Максимальная надбавка к 30 апреля 2022 года составит 24%. Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1%.

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