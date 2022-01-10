Покупать более дешевый газ смогут 6,8 тысяч производителей социальных продуктов
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень предприятий, производящих товары, имеющие существенную социальную значимость. Более 6,8 тысяч компаний смогут получать природный газ внутренней добычи с ограниченной наценкой 25%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.
Нормы по газу распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство следующих товаров:
- Мука пшеничная высшего сорта
- Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
- Хлеб ржано-пшеничный
- Яйца куриные категории С1
- Птица (тушка куриная)
- Батон
- Масло подсолнечное
Перечень субъектов хозяйствования можно скачать по ссылке.
Напомним, Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который поставляется производителям социальных продуктов. Максимальная надбавка к 30 апреля 2022 года составит 24%. Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1%.