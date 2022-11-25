UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вдвічі менше, ніж вчора: Зеленський назвав кількість абонентів, у яких досі немає електрики

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Станом на вечір 25 листопада понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, - енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві", - заявив президент.

За словами Зеленського, загалом понад шість мільйонів абонентів. Вчора було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем саме в столиці, в Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено", - додав президент.

Нагадаємо, що станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби.

Наразі в українській енергосистемі зберігається відчутна нестача електроенергії. Повідомляється, що станом на 19:00 в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреби.

Раніше повідомлялося, що всі атомні станції України знову підключені до енергосистеми. Поступово ситуація після ударів російських нормалізується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні