Вдвічі менше, ніж вчора: Зеленський назвав кількість абонентів, у яких досі немає електрики

Станом на вечір 25 листопада понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, - енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві", - заявив президент.
За словами Зеленського, загалом понад шість мільйонів абонентів. Вчора було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем саме в столиці, в Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено", - додав президент.
Нагадаємо, що станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби.
Наразі в українській енергосистемі зберігається відчутна нестача електроенергії. Повідомляється, що станом на 19:00 в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреби.
Раніше повідомлялося, що всі атомні станції України знову підключені до енергосистеми. Поступово ситуація після ударів російських нормалізується.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.