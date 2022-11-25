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Вдвое меньше, чем вчера: Зеленский назвал количество абонентов, у которых до сих пор нет электричества

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

По состоянию на вечер 25 ноября более шести миллионов абонентов в Украине находятся без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Ключевая задача дня сегодняшнего, как и других на этой неделе, - энергетика. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве", - заявил президент.

По словам Зеленского, в общей сложности более шести миллионов абонентов. Вчера было отключено около 12 миллионов абонентов. Больше всего проблем именно в столице, в Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях.

"Пожалуйста, во всех регионах нужно по-прежнему бережливо потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не значит, что проблема уже решена", - добавил президент.

Напомним, что по состоянию на вечер 25 ноября Киев снабжен электроэнергией всего на 30% от потребности.

В настоящее время в украинской энергосистеме сохраняется ощутимая нехватка электроэнергии. Сообщается, что на 19:00 в энергосистеме сохраняется существенный дефицит в 30% от потребности.

Ранее сообщалось, что все атомные станции Украины снова подключены к энергосистеме. Постепенно ситуация после ударов русских нормализуется.

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