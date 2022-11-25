Київ забезпечений електроенергією на 30%: як даватимуть світло

Станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора ДТЕК Мережі Олександра Фоменка на телемарафоні.

"На жаль, поки що ліміти не дозволяють нам виконувати графіки погодинних відключень. Нам вистачає потужності лише на 30% потреб мешканців міста. Зараз ми по черзі включаємо будинки на 3-4 години… Іншими словами, у киян буде 4 години світло, 8 годин - ні", - зазначив він.