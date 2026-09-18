Вдвічі дешевші: що відомо про нові ракети PAC-3 ACE для Patriot і чи будуть в України

Що сказав Трамп

У вересні журналісти запитали у президента США, чи зможе Володимир Зеленський домогтися ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Трамп відповів, що Україна отримає право виробляти "менш сучасну версію" перехоплювача. Коли саме може бути ухвалено остаточне рішення й про яку конкретно модель ідеться, він не уточнив.

На початку вересня Трамп поширив публікацію американського видання з можливим варіантом вирішення проблеми.

У Washington Post пропонували розглянути до виробництва в Україні дешевшу модифікацію перехоплювача PAC-3 Adapted Capability Effector виробництва Lockheed Martin або старішої ракети PAC-2 GEM-T виробництва Raytheon, яку вже погодилися випускати для України на заводі в Німеччині.

Що таке PAC-3 ACE

PAC-3 ACE - новий перехоплювач компанії Lockheed Martin, представлений на авіасалоні Farnborough 20 липня 2026 року. За даними виробника, ракета побудована на базі вже існуючої системи управління вогнем PAC-3 і повністю інтегрована з комплексом Patriot та системою бойового управління IBCS (Integrated Battle Command System).

Lockheed Martin заявляє, що ACE призначений для перехоплення літаків, крилатих ракет та балістичних ракет малої і ближньої дальності.

Вартість і характеристики за даними виробника

Головна заявлена перевага ACE - ціна: за інформацією Lockheed Martin, ракета коштуватиме менш ніж половину вартості PAC-3 MSE - сьогоднішньої основної модифікації у виробництві.

Компанія не називає точної суми, але за оцінками галузевих видань, що посилаються на бюджетні документи Пентагону, PAC-3 MSE коштує близько 4–5 млн доларів за одиницю - отже, орієнтовна ціна ACE може бути нижчою за 2,5 млн доларів.

Компанія підкреслює, що ACE використовує вже наявну виробничу й технологічну базу PAC-3, що дозволяє прискорити розробку, випробування та розгортання ракети. Lockheed Martin планує залучити американських і європейських партнерів та постачальників для випуску нової ракети.

Виробник не публікує детальні технічні параметри (дальність, швидкість, тип боєголовки) для ACE окремо - оприлюднена інформація обмежується концепцією ракети, її сумісністю з існуючою інфраструктурою Patriot та ціновими орієнтирами.

Чи означає це, що Україні дадуть саме ACE

Сам Lockheed Martin публічно не підтвердив, що саме PAC-3 ACE призначається для Києва. Як писало Aviation Week, в липні на авіасалоні у Фарнборо очільник підрозділу Missiles and Fire Control компанії Тім Кехілл відмовився спекулювати, чи буде ACE прив'язаний саме до ліцензії для України. Тож версія про ACE для України лишається припущенням, висловленим у публікації Washington Post, а не узгодженим рішенням сторін.