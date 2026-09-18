Вдвое дешевле: что известно о новых ракетах PAC-3 ACE для Patriot и будут ли у Украины

Что сказал Трамп

В сентябре журналисты спросили президента США, сможет ли Владимир Зеленский добиться лицензии на производство ракет для Patriot. Трамп ответил, что Украина получит право производить "менее современную версию" перехватчика. Когда именно может быть принято окончательное решение и о какой конкретно модели идет речь, он не уточнил.

В начале сентября Трамп распространил публикацию американского издания с возможным вариантом решения проблемы.

В Washington Post предлагали рассмотреть производство в Украине более дешевую модификацию перехватчика PAC-3 Adapted Capability Effector производства Lockheed Martin или более старой ракеты PAC-2 GEM-T производства Raytheon, которую уже согласились выпускать для Украины на заводе в Германии.

Что такое PAC-3 ACE

PAC-3 ACE - новый перехватчик компании Lockheed Martin, представленный на авиасалоне Farnborough 20 июля 2026 года. По данным производителя, ракета построена на базе существующей системы управления огнем PAC-3 и полностью интегрирована с комплексом Patriot и системой боевого управления IBCS (Integrated Battle Command System).

Lockheed Martin заявляет, что ACE предназначен для перехвата самолетов, крылатых ракет и баллистических ракет малой и близкой дальности.

Стоимость и характеристики по данным производителя

Главное заявленное преимущество ACE - цена: по информации Lockheed Martin, ракета будет стоить менее половины стоимости PAC-3 MSE - сегодняшней основной модификации в производстве.

Компания не называет точной суммы, но по оценкам отраслевых изданий , ссылающихся на бюджетные документы Пентагона, PAC-3 MSE стоит около 4–5 млн долларов за единицу - следовательно, ориентировочная цена ACE может быть ниже 2,5 млн долларов.

Компания подчеркивает, что ACE использует уже имеющуюся производственную и технологическую базу PAC-3, позволяющую ускорить разработку, испытание и развертывание ракеты. Lockheed Martin планирует привлечь американских и европейских партнеров и поставщиков к выпуску новой ракеты.

Производитель не публикует подробные технические параметры (дальность, скорость, тип боеголовки) для ACE отдельно - обнародованная информация ограничивается концепцией ракеты, ее совместимостью с существующей инфраструктурой Patriot и ценовыми ориентирами.

Значит ли это, что Украине дадут именно ACE

Сам Lockheed Martin публично не подтвердил, что именно PAC-3 ACE предназначен для Киева. Как писало Aviation Week, в июле на авиасалоне в Фарнборо глава подразделения Missiles and Fire Control компании Тим Кехилл отказался спекулировать, будет ли ACE привязан именно к лицензии для Украины. Итак, версия об ACE для Украины остается предположением, высказанным в публикации Washington Post, а не согласованным решением сторон.