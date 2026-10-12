Вдвічі дешевша: у США показали масову та доступну альтернативу PAC-3 для Patriot

Конструкція Steelfin передбачає наявність двох ступенів, параметри яких можна адаптувати до конкретних бойових завдань. При цьому різні версії ракет використовуватимуть уніфіковані компоненти, що спрощує їхню розробку та виробництво.

У Anduril наголошують, що під час створення Steelfin від початку закладали можливість швидкого пристосування до нових вимог без необхідності масштабної модернізації всієї базової конструкції, яка могла б зайняти кілька років.

Перший ступінь ракети може комплектуватися різними твердопаливними прискорювачами. Їхній вибір залежатиме від потрібної дальності ураження, льотних характеристик і способу запуску.

Другий ступінь безпосередньо забезпечує перехоплення цілі. У всіх варіантах Steelfin передбачено єдину конструктивну основу, зокрема корпус, авіоніку, програмне забезпечення, систему управління польотом та інтерфейси. Водночас ракети можна оснащувати різними головками самонаведення й додатковими елементами відповідно до визначених завдань.

Однією з ключових переваг нового сімейства в Anduril називають потенційно удвічі нижчу вартість порівняно із сучасними перехоплювачами аналогічного класу. Водночас точну ціну ракет компанія поки не розкриває.

Виробництво різних модифікацій Steelfin планують організувати на єдиній складальній лінії із застосуванням спільного обладнання та уніфікованих деталей. Такий підхід має забезпечити гнучкість виробничого процесу.

У компанії повідомили, що на початковому етапі розраховують випускати кілька тисяч ракет Steelfin різних версій щороку. Надалі обсяги виробництва можна буде коригувати залежно від потреб замовників.

Заявлено, що Steelfin сумісні з низкою наявних пускових установок. Серед них – M903A2 зенітного ракетного комплексу Patriot, корабельна система вертикального запуску Mk 41 та наземний ракетний комплекс Typhon.

Фото: нова ракета має уніфіковані ступені (anduril.com)

За даними Anduril, компанія вже виконала балістичні випробування із застосуванням експериментальних ракет. Початок льотних випробувань різних модифікацій Steelfin запланований на 2027 рік.