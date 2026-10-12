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Вдвое дешевле: в США показали массовую и доступную альтернативу PAC-3 для Patriot

17:02 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: в США показали массовую и доступную альтернативу PAC-3 для Patriot (Getty Images)

Американская компания Anduril представила новое семейство зенитных ракет Steelfin, которые должны стать дешевой альтернативой ракет PAC-3 для Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика.

Конструкция Steelfin подразумевает наличие двух ступеней, параметры которых можно адаптировать к конкретным боевым задачам. При этом различные версии ракет будут использовать унифицированные компоненты, что упрощает их разработку и производство.

В Anduril отмечают, что при создании Steelfin изначально закладывали возможность быстрого приспособления к новым требованиям без необходимости масштабной модернизации всей базовой конструкции, которая могла бы занять несколько лет.

Первая ступень ракеты может комплектоваться разными твердотопливными ускорителями. Их выбор будет зависеть от нужной дальности поражения, лётных характеристик и способа запуска.

Вторая степень непосредственно обеспечивает перехват цели. Во всех вариантах Steelfin предусмотрена единая конструктивная основа, в том числе корпус, авионика, программное обеспечение, система управления полетом и интерфейсы. В то же время ракеты можно оснащать разными головками самонаведения и дополнительными элементами в соответствии с определенными задачами.

Одним из ключевых преимуществ нового семейства в Anduril называют потенциально вдвое более низкую стоимость по сравнению с современными перехватчиками аналогичного класса. В то же время, точную цену ракет компания пока не раскрывает.

Производство различных модификаций Steelfin планируется организовать на единой сборочной линии с применением совместного оборудования и унифицированных деталей. Такой подход должен обеспечить гибкость производственного процесса.

В компании сообщили, что на начальном этапе рассчитывают выпускать несколько тысяч ракет Steelfin разных версий каждый год. В дальнейшем объем производства можно будет корректировать в зависимости от потребностей заказчиков.

Заявлено, что Steelfin совместим с рядом имеющихся пусковых установок. Среди них – M903A2 зенитного ракетного комплекса Patriot, корабельная система вертикального запуска Mk 41 и наземный ракетный комплекс Typhon.

Фото: новая ракета имеет унифицированные ступени (anduril.com)

По данным Anduril, компания уже провела баллистические испытания с применением экспериментальных ракет. Начало лётных испытаний различных модификаций Steelfin запланировано на 2027 год.

Напомним, этой зимой Украине нужно не менее 300 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина собирает ракеты небольшими партиями – по одной-две единицы напрямую от лидеров стран. По его словам, только США могли бы оказать такую помощь масштабно.

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