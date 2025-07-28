Вдруге за ранок: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу "Кинжалів"

По всій території України вдруге за ранок оголошено повітряну тривогу через зліт російських літаків МіГ-31, є загроза обстрілу "Кинджалами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Попередня повітряна тривога тривала 27 хвилин, під час неї у Хмельницькій області пролунала серія вибухів, повідомляли про пуск аеробалістичних ракет "Кинджал".

О 9:14 у Повітряних силах ЗСУ оголосили про відбій повітряної тривоги.

У Повітряних силах повідомили про пуск "Кинджалів" курсом на Житомир та Хмельницьку область.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Масований обстріл України 28 липня

Сьогодні вночі, 28 липня, російські війська здійснили черговий масований обстріл України з використанням ударних дронів та ракет різних типів.

Так, у Києві вночі пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що у Дарницькому районі кілька осіб отримали поранення, пошкоджені багатоповерхівки.

Також прогриміла серія вибухів у Кропивницькому. Так, у місті виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Попередньо, ніхто не постраждав.

Окрім того, під ворожим ударом була Хмельницька область, у Старокостянтинові кілька разів за ніч лунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.