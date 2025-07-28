Второй раз за утро: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы "Кинжалов"

По всей территории Украины второй раз за утро объявлена воздушная тревога из-за взлета российских самолетов МиГ-31, есть угроза обстрела "Кинжалами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Предыдущая воздушная тревога длилась 27 минут, во время нее в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов, сообщали о пуске аэробаллистических ракет "Кинжал".

В 9:14 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.

В Воздушных силах сообщили о пуске "Кинжалов" курсом на Житомир и Хмельницкую область.

"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Массированный обстрел Украины 28 июля

Сегодня ночью, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Так, в Киеве ночью прозвучала серия взрывов. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.

Также прогремела серия взрывов в Кропивницком. Так, в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.

Кроме того, под вражеским ударом была Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь раздавались взрывы.

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