Второй раз за утро: в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы "Кинжалов"
По всей территории Украины второй раз за утро объявлена воздушная тревога из-за взлета российских самолетов МиГ-31, есть угроза обстрела "Кинжалами".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Вся Украина - ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
В Воздушных силах сообщили о пуске "Кинжалов" курсом на Житомир и Хмельницкую область.
В 9:14 в Воздушных силах ВСУ объявили об отбое воздушной тревоги.
Предыдущая воздушная тревога длилась 27 минут, во время нее в Хмельницкой области прозвучала серия взрывов, сообщали о пуске аэробаллистических ракет "Кинжал".
Массированный обстрел Украины 28 июля
Сегодня ночью, 28 июля, российские войска совершили очередной массированный обстрел Украины с использованием ударных дронов и ракет различных типов.
Так, в Киеве ночью прозвучала серия взрывов. Впоследствии стало известно, что в Дарницком районе несколько человек получили ранения, повреждены многоэтажки.
Также прогремела серия взрывов в Кропивницком. Так, в городе возник пожар, взрывной волной повреждено помещение областной филармонии. Предварительно, никто не пострадал.
Кроме того, под вражеским ударом была Хмельницкая область, в Староконстантинове несколько раз за ночь раздавались взрывы.
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