Вдруге попався з фейковими документами. На кордоні затримали ухилянта

Зазначається, що 28-річний чоловік на паспортний контроль надав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії.

"Провівши поглиблену перевірку за допомогою спеціальних приладів та уточнення з відповідними територіальними органами, охоронці кордону встановили, що "папери" повністю підроблені", - вказали службовці.

Як з'ясувалося, це вже друга спроба молодика виїхати з України. Вперше він придбав "документи" за 3 тисячі доларів і прикордонники його одразу викрили. Вдруге ухилянт заплатив 20 тисяч гривень, але його знову спіймали.

Порушника затримали та після оформлення відповідних даних передали співробітникам Нацполіції. Чоловік понесе кримінальну відповідальність за статтями про підробку документів та ухилення від призову за мобілізацією.