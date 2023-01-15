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Вдруге попався з фейковими документами. На кордоні затримали ухилянта

Фото: На кордоні затримали ухилянта (dpsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" затримали громадянина України, який намагався перетнути кордон з підробленими документами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Зазначається, що 28-річний чоловік на паспортний контроль надав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії.

"Провівши поглиблену перевірку за допомогою спеціальних приладів та уточнення з відповідними територіальними органами, охоронці кордону встановили, що "папери" повністю підроблені", - вказали службовці.

Як з'ясувалося, це вже друга спроба молодика виїхати з України. Вперше він придбав "документи" за 3 тисячі доларів і прикордонники його одразу викрили. Вдруге ухилянт заплатив 20 тисяч гривень, але його знову спіймали.

Порушника затримали та після оформлення відповідних даних передали співробітникам Нацполіції. Чоловік понесе кримінальну відповідальність за статтями про підробку документів та ухилення від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, у Карпатах прикордонники та працівники ДСНС врятували ухилянта, який хотів потрапити до Румунії, проте впав у 10-метровий обрив та не зміг самостійно з нього вибратися.

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