ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тікав від прикордонників та впав в обрив. У Карпатах врятували ухилянта, який хотів переплисти Тису

Новость на русском →
П'ятниця 06 січня 2023 12:36
Тікав від прикордонників та впав в обрив. У Карпатах врятували ухилянта, який хотів переплисти Тису Фото: у Карпатах врятували ухилянта, який хотів переплисти Тису (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Карпатах прикордонники та працівники ДСНС врятували ухилянта, який хотів потрапити до Румунії, але впав у 10-метровий обрив та не зміг самостійно з нього вибратися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Повідомляється, що ввечері 5 січня прикордонники виявили поблизу кордону чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Румунії. Він намагався втекти, але безуспішно.

"Вже на перших хвилинах "перегонів" із прикордонниками, утікач оступився та впав у 10-ти метровий обрив, з якого не зміг вибратися самотужки. Після невдалих спроб допомогти постраждалому, прикордонники викликали на допомогу рятувальників та бригаду швидкої допомоги", - сказано у повідомленні.

Чоловіка дістали з урвища. Він не отримав значних ушкоджень.

Пізніше чоловік зізнався прикордонникам, що хотів незаконно перетнути кордон річкою Тиса. Утікач прибув на Закарпаття із Запорізької області.

Стосовно правопорушника склали адмінпротокол, справу скерували до суду, а самого чоловіка вже невдовзі передадуть до обласного відділу комплектування.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чоловіка, який за допомогою "переправника" хотів незаконно покинути Україну та намагався переплисти Тису.

Раніше прикордонники затримали чоловіка, який збирався форсувати річку Тису.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карпаты Закарпатська область Государственная пограничная служба ДСНС
NEWS
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет