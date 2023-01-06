Тікав від прикордонників та впав в обрив. У Карпатах врятували ухилянта, який хотів переплисти Тису

У Карпатах прикордонники та працівники ДСНС врятували ухилянта, який хотів потрапити до Румунії, але впав у 10-метровий обрив та не зміг самостійно з нього вибратися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби .

Повідомляється, що ввечері 5 січня прикордонники виявили поблизу кордону чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Румунії. Він намагався втекти, але безуспішно.

"Вже на перших хвилинах "перегонів" із прикордонниками, утікач оступився та впав у 10-ти метровий обрив, з якого не зміг вибратися самотужки. Після невдалих спроб допомогти постраждалому, прикордонники викликали на допомогу рятувальників та бригаду швидкої допомоги", - сказано у повідомленні.

Чоловіка дістали з урвища. Він не отримав значних ушкоджень.

Пізніше чоловік зізнався прикордонникам, що хотів незаконно перетнути кордон річкою Тиса. Утікач прибув на Закарпаття із Запорізької області.

Стосовно правопорушника склали адмінпротокол, справу скерували до суду, а самого чоловіка вже невдовзі передадуть до обласного відділу комплектування.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чоловіка, який за допомогою "переправника" хотів незаконно покинути Україну та намагався переплисти Тису.

Раніше прикордонники затримали чоловіка, який збирався форсувати річку Тису.

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