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Второй раз попался с фейковыми документами. На границе задержали уклониста

Фото: На границе задержали уклониста (dpsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержан гражданин Украины, пытавшийся пересечь границу с поддельными документами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что 28-летний мужчина на паспортный контроль предоставил временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии.

"Проведя углубленную проверку с помощью специальных приборов и уточнения с соответствующими территориальными органами, охранники границы установили, что "бумаги" полностью подделаны", - указали служащие.

Как выяснилось, это уже вторая попытка модого человека выехать из Украины. Впервые он приобрел "документы" за 3 тысячи долларов, и пограничники его сразу разоблачили. Второй раз ухилянт заплатил 20 тысяч гривен, но его снова поймали.

Нарушителя задержали и после оформления соответствующих данных передали сотрудникам Нацполиции. Мужчина понесет уголовную ответственность по статьям о подделке документов и уклонении от призыва по мобилизации.

Напомним, в Карпатах пограничники и работники ГСЧС спасли уклониста, который хотел попасть в Румынию, однако упал в 10-метровый обрыв и не смог самостоятельно из него выбраться.

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пограничная служба